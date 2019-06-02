Кличко о Джошуа: Чемпионы переживали поражения и становились еще сильнее

Владимир Кличко поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал поражение своего бывшего соперника Энтони Джошуа в бою против мексиканца Энди Руиса

"Чемпионы на личном, корпоративном или правительственном уровне переживают поражения и многие из них вернулись еще сильнее. История повторяется, Энтони Джошуа, но поражения закаляют характер.

Мои поздравления новому и первому мексикано-американскому чемпиону в супертяжелом весе", - написал Кличко на своей странице в twitter.

Сам Владимир Кличко пять раз проигрывал в своей карьере, в том числе в последних двух боях - в 2015 году Тайсону Фьюри и в 2017 году Энтони Джошуа.