Переключиться на мобильную версию

Кличко о Джошуа: Чемпионы переживали поражения и становились еще сильнее

Комментариев: 1
Владимир Кличко поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал поражение своего бывшего соперника Энтони Джошуа в бою против мексиканца Энди Руиса

"Чемпионы на личном, корпоративном или правительственном уровне переживают поражения и многие из них вернулись еще сильнее. История повторяется, Энтони Джошуа, но поражения закаляют характер.

Мои поздравления новому и первому мексикано-американскому чемпиону в супертяжелом весе", - написал Кличко на своей странице в twitter.

Сам Владимир Кличко пять раз проигрывал в своей карьере, в том числе в последних двух боях - в 2015 году Тайсону Фьюри и в 2017 году Энтони Джошуа.

Поделись:
Теги: Владимир Кличко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.06.2019, 23:12
Оценка:  -1
гость
Джошуа уже лучше не станет. если только станет Осьминогом 2 то тогда может вернётся. у него тоже стеклянная стала борода..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь