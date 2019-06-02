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Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"

Комментариев: 3
Британец обещал положить конец проклятию, но лишь подтвердил теорию.
Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"

В спортивном мире давно уже известно о так называемом “проклятии Дрейка“. Согласно нему, спортсмен, сфотографировавшийся с популярным рэпером, вскоре терпел поражение. Серхио Агуэро, Джейдон Санчо, Пьер-Эмерик Обамеянг и Даниэль Старридж, познали “проклятие Дрейка“, ведь после сэлфи с канадцем проигрывали свои следующие матчи.

Теперь оно постигло и британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Поклонники бокса вспомнили, что Джошуа 21 марта сфотографировался с Дрейком и пообещал положить конец проклятию во время боя с мексиканцем Энди Руисом. Итог боя нам всем известен.

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Комментариев (3)
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ПадлаВологда  (аноним)  02.06.2019, 23:31
Оценка:  0
ПадлаВологда
Кое кому напоминаю. Кличко был плохой? Тогда Джошуа ещё хуже! Молитесь дальше.
Лесоруб.  (аноним)  02.06.2019, 23:21
Оценка:  0
Лесоруб.
Нужно меньше пиариться и обсирать других не быть самоуверенным. Да что там Руис какой то мешок. буки никаких шансов не дали. да я его одним махом уничтожу. Руис как раз настоящий боксёр. а ты вот и есть мешок пробитый..
ВоблаВологда  (аноним)  02.06.2019, 22:56
Оценка:  0
ВоблаВологда
Глупенький Джошик лучше бы помолился Богу. Дрейк или сам проклят, или он проклинает спортсменов. Доказанный факт.
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