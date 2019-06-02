Энди Руис возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии Boxrec

Энтони Джошуа опустился на третью позицию.

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис занял первое место в мировом рейтинге супертяжеловесов по версии портала Boxrec.com благодаря победе над Энтони Джошуа.

Неудача опустила Джошуа на третье место. Вторую позицию занимает чемпион мира WBC Деонтай Уайлдер.

Лучшие боксеры в супертяжелом весе по версии Boxrec.com:

1. Энди Руис-младший

2. Деонтей Уайлдер

3. Энтони Джошуа

4. Тайсон Фьюри

5. Александр Поветкин

6. Диллиан Уайт

7. Джаррелл Миллер

8. Луис Ортис

9. Кубрат Пулев

10. Джозеф Паркер