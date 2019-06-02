Энди Руис возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов по версии Boxrec
Энтони Джошуа опустился на третью позицию.
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис занял первое место в мировом рейтинге супертяжеловесов по версии портала Boxrec.com благодаря победе над Энтони Джошуа.
Неудача опустила Джошуа на третье место. Вторую позицию занимает чемпион мира WBC Деонтай Уайлдер.
Лучшие боксеры в супертяжелом весе по версии Boxrec.com:
1. Энди Руис-младший
2. Деонтей Уайлдер
3. Энтони Джошуа
4. Тайсон Фьюри
5. Александр Поветкин
6. Диллиан Уайт
7. Джаррелл Миллер
8. Луис Ортис
9. Кубрат Пулев
10. Джозеф Паркер
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