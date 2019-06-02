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Хэй: Энди Руис затмил Рокки

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Дэвид Хэй назвал Энди Руиса новой суперзвездой мексиканского бокса.
Хэй: Энди Руис затмил Рокки

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своими впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса.

"Вот почему супертяжелый дивизион настолько популярен. Потому что у каждого бойца здесь есть шансы перевернуть все с ног на голову.

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа - это самый громкий апсет со времен боя "Бастера" Дагласа и Майка Тайсона. Для меня было сумашествием увидеть то, как Джошуа был уничтожен кем-то, кто настолько сильно отличается от него физической формой. Руис показал, что нельзя судить по внешнему виду. У парня бьется в груди чемпионское сердце.

Руис – новая суперзвезда мексиканского бокса. У "Канело" много фанатов. Но сколько людей во всей Мексике могут отожествлять себя с Руисом? Нет, даже сколько людей во всем мире могут сравнивать себя с ним? Тысячи. Он - добродушный паренек. Знаете, легенда про "Рокки" только что ушла в тень. Энди Руис затмил гребанного Рокки", - сказал Хэй.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.06.2019, 17:48
Оценка:  -1
гость
Ты же перед боем говорил.. что Руис лёгкая прогулка для Джошуа. и назвал раунд в каком ляжет Руис. Лёг но не Руис .а Джошуа да ещё нокаутом..
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