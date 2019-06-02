Хэй: Энди Руис затмил Рокки

Дэвид Хэй назвал Энди Руиса новой суперзвездой мексиканского бокса.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился своими впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса.

"Вот почему супертяжелый дивизион настолько популярен. Потому что у каждого бойца здесь есть шансы перевернуть все с ног на голову.

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа - это самый громкий апсет со времен боя "Бастера" Дагласа и Майка Тайсона. Для меня было сумашествием увидеть то, как Джошуа был уничтожен кем-то, кто настолько сильно отличается от него физической формой. Руис показал, что нельзя судить по внешнему виду. У парня бьется в груди чемпионское сердце.

Руис – новая суперзвезда мексиканского бокса. У "Канело" много фанатов. Но сколько людей во всей Мексике могут отожествлять себя с Руисом? Нет, даже сколько людей во всем мире могут сравнивать себя с ним? Тысячи. Он - добродушный паренек. Знаете, легенда про "Рокки" только что ушла в тень. Энди Руис затмил гребанного Рокки", - сказал Хэй.