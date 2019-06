Руис растрогал до слез свою мать после боя с Джошуа

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший после победы над Энтони Джошуа выразил благодарность своей матери.

"Мама, я люблю тебя. Наша жизнь изменится. Нам больше не придется страдать. Спасибо за это Богу", - сказал Руис на послематчевой пресс-конференции.

После таких слов мать Руиса расплакалась.

Andy Ruiz Jr. tells his mother that their lives will change and they’ll never have to struggle again #JoshuaRuiz pic.twitter.com/nHXhKFeWMH