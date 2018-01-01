Джошуа: Я усердно тренировался, но проиграл хорошему бойцу

Британский боксер поздравил своего соперника.

Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал свое поражение от мексиканского боксера Энди Руиса.

“Бокс - жесткий вид спорта. Я усердно тренировался, провел хороший лагерь, но я проигрл прекрасному бойцу. Мне интересно будет наблюдать, как далеко Руис зайдет. Но это его путь.

Я же боец. Я живу с боксом в сердце. Люди могут много говорить, но я еще не закончил с супертяжелым весом. Это первый подобный бой в моей карьере. Ранее я уже бывал в нокдауне в бою с Владимиром Кличко, но тогда я просто устал.

Я поздравляю первого мексиканского чемпиона-супертяжа. Но я еще вернусь. Я понимал, что рискую, когда шел на этот бой.

Любой боец заслуживает уважения, так что поздравляю Энди. Я уважаю всех боксеров, все это - часть наследия. Руис теперь чемпион, но я вернусь сильнее“, - приводит слова британец express.co.

Ранее стало известно, что Джошуа проигрывал по судейским запискам на момент нокаута.

Смотрите видео боя Джошуа - Руис, а также полное видео боя.