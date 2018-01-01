Редкач - Александер: видео нокаута

Украинец победил экс-чемпиона мира в шестом раунде.

Иван Редкач fightnews.com

1 июня в США состоялся бой между украинским боксером Иваном Редкачем и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александром.

В шестом раунде поединка в полусреднем весе украинец трижды отправил американца в нокдаун, вынудив рефери остановить бой.

Вашему вниманию видео нокаута: