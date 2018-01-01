Редкач - Александер: видео нокаута
Украинец победил экс-чемпиона мира в шестом раунде.
1 июня в США состоялся бой между украинским боксером Иваном Редкачем и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александром.
В шестом раунде поединка в полусреднем весе украинец трижды отправил американца в нокдаун, вынудив рефери остановить бой.
Вашему вниманию видео нокаута:
Devon Alexander goes down! @IRedkach with 3 knockdowns, defeating Alexander by KO in RD6. #PBConFS1 #AlexanderRedkach pic.twitter.com/RbDqOvJsBx— PBC (@premierboxing) 2 червня 2019 р.
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