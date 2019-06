Редкач - Александер: видео нокаута

1 июня в США состоялся бой между украинским боксером Иваном Редкачем и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александром.

В шестом раунде поединка в полусреднем весе украинец трижды отправил американца в нокдаун, вынудив рефери остановить бой.

Вашему вниманию видео нокаута:

Devon Alexander goes down! @IRedkach with 3 knockdowns, defeating Alexander by KO in RD6. #PBConFS1 #AlexanderRedkach pic.twitter.com/RbDqOvJsBx