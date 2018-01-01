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Редкач - Александер: видео нокаута

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Украинец победил экс-чемпиона мира в шестом раунде.

Иван Редкач
Иван Редкач
fightnews.com

1 июня в США состоялся бой между украинским боксером Иваном Редкачем и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Девоном Александром.

В шестом раунде поединка в полусреднем весе украинец трижды отправил американца в нокдаун, вынудив рефери остановить бой.

Вашему вниманию видео нокаута:

 

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Теги: бокс, Иван Редкач
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