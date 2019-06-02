Статистика ударов боя Руис - Джошуа

Мексиканец был лучше своего соперника.

Поединок за чемпионские пояса WBO, WBC и IBF между Энди Руисом и Энтони Джошуа сенсционно завершился уже седьмом раунде.

Джошуа потерпел первое поражение в своей карьере, а Энди Руис стал первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе.

Проект компьютеризированной системы Compubox представил статистику боя:

Смотрите также видео обзор поединка.

Напомним, британец проигрывал на судейских карточках на момент остановки боя.