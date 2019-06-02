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Статистика ударов боя Руис - Джошуа

Комментариев: 2
Мексиканец был лучше своего соперника.
Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

Поединок за чемпионские пояса WBO, WBC и IBF между Энди Руисом и Энтони Джошуа сенсционно завершился уже седьмом раунде.

Джошуа потерпел первое поражение в своей карьере, а Энди Руис стал первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе.

Проект компьютеризированной системы Compubox представил статистику боя:

Смотрите также видео обзор поединка.

Напомним, британец проигрывал на судейских карточках на момент остановки боя.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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Комментариев (2)
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Жеральд    02.06.2019, 13:34
Оценка:  0
Жеральд
Джошуа расслабил булки,думал.что одной левой прибьет,ан нет,получил сам по башке...Пренебрежительное отношение к бою,к сопернику,и к себе...За что и поплатился.В реванше,если Джошуа подойдет серьезно к бою,однозначно победит мексиканца
гость  (аноним)  02.06.2019, 13:05
Оценка:  +1
гость
А предсказывали что бой закончится в седьмом раунде в пользу Джошуа. Но он и закончился так . только в пользу Руиса да ещё и нокаутом..
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