Джошуа - Руис: британец проигрывал на судейских карточках на момент остановки боя

Стали известны оценки судей на момент остановки боя Джошуа - Руис.

Мексиканский боксер Энди Руис сенсационно победил британца Энтони Джошуа, отобрав у него три чемпионских пояса.

Поединок проходил в ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Матч запомнился множеством нокдаунов и новым чемпионом в супертяжелом весе.

На момент остановки боя Руис выигрывал на карточках двух из трех судей:

Смотрите также полное видео боя и обзор поединка.