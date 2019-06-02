Джошуа - Руис: британец проигрывал на судейских карточках на момент остановки боя
Стали известны оценки судей на момент остановки боя Джошуа - Руис.
Мексиканский боксер Энди Руис сенсационно победил британца Энтони Джошуа, отобрав у него три чемпионских пояса.
Поединок проходил в ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Матч запомнился множеством нокдаунов и новым чемпионом в супертяжелом весе.
На момент остановки боя Руис выигрывал на карточках двух из трех судей:
Смотрите также полное видео боя и обзор поединка.
Полная версия правил
Счастливого полета, кацапские мрази!!!