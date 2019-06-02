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Джошуа - Руис: британец проигрывал на судейских карточках на момент остановки боя

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Стали известны оценки судей на момент остановки боя Джошуа - Руис.
Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

Мексиканский боксер Энди Руис сенсационно победил британца Энтони Джошуа, отобрав у него три чемпионских пояса.

Поединок проходил в ночь с 1 на 2 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Матч запомнился множеством нокдаунов и новым чемпионом в супертяжелом весе.

На момент остановки боя Руис выигрывал на карточках двух из трех судей:

Смотрите также полное видео боя и обзор поединка.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.06.2019, 11:48
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гость
Намедни, на еб...ном кацапстане, взлетел в воздух завод по производству авиабомб!
Счастливого полета, кацапские мрази!!!
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