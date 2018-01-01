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Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Александера

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Украинский боксер выиграл в шестом раунде.
Иван Редкач
Иван Редкач
Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач провел свой дебютный поединок в полусреднем дивизионе. В шестом раунде украинец нокаутировал американца Девона Александера. 

Несмотря на то, что Редкача считали андердогом поединка, он доминировал на протяжении всего боя, и перед нокаутом давжды отправлял соперника в нокдаун.

 

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Теги: бокс, Иван Редкач
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