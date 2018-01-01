Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Александера

Украинский боксер выиграл в шестом раунде.

Украинский боксер Иван Редкач провел свой дебютный поединок в полусреднем дивизионе. В шестом раунде украинец нокаутировал американца Девона Александера.

Несмотря на то, что Редкача считали андердогом поединка, он доминировал на протяжении всего боя, и перед нокаутом давжды отправлял соперника в нокдаун.