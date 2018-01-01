Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Александера
Украинский боксер выиграл в шестом раунде.
Украинский боксер Иван Редкач провел свой дебютный поединок в полусреднем дивизионе. В шестом раунде украинец нокаутировал американца Девона Александера.
Несмотря на то, что Редкача считали андердогом поединка, он доминировал на протяжении всего боя, и перед нокаутом давжды отправлял соперника в нокдаун.
🥊 FIM DE LUTA!!! REDKACH NOCAUTEIA DEVON ALEXANDER!!!! #FOXFightClub pic.twitter.com/0IzQXEIbVs— Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 2 червня 2019 р.
Полная версия правил