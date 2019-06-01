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Стало известно, сколько Джошуа заработает за дебютный бой в США

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Британец получит самый большой гонорар в своей карьере.
Стало известно, сколько Джошуа заработает за дебютный бой в США

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа получит свой самый большой гонорар в карьере за бой против Энди Руиса в Нью-Йорке, который для британца станет первым в США.

Как сообщают британские СМИ, Джошуа за бой гарантировано получит 18 млн фунтов (20,3 млн евро), а вообще за последние пять боев против Владимира Кличко, Карлоса Такама, Джозефа Паркера и Александра Поветкина плюс против Энди Руиса сумма гонораров достигнет 70 млн фунтов (79 млн евро). 

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Теги: Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.06.2019, 22:27
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гость
А Дылдер только пиарится. так и будет сидеть и выходить на ринг за тарелку щей..
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