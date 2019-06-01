Стало известно, сколько Джошуа заработает за дебютный бой в США

Британец получит самый большой гонорар в своей карьере.

Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа получит свой самый большой гонорар в карьере за бой против Энди Руиса в Нью-Йорке, который для британца станет первым в США.

Как сообщают британские СМИ, Джошуа за бой гарантировано получит 18 млн фунтов (20,3 млн евро), а вообще за последние пять боев против Владимира Кличко, Карлоса Такама, Джозефа Паркера и Александра Поветкина плюс против Энди Руиса сумма гонораров достигнет 70 млн фунтов (79 млн евро).