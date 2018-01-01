Джозеф Паркер получил следующего соперника

Экс-чемпион мира вернется на ринг уже в июне.

Бывший чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном на 3 боя.

Первый поединок Паркера в рамках сотрудничества состоится 29 июня в США в андеркарде титульного боя Андраде – Сулецки. Соперником Паркера будет двукратный претендент на чемпионский титул Эрик Молина.

"Хиггинс, с которым мы работали 6 лет, останется частью моей команды. Теперь в роли менеджера. Наша цель не просто вернуть чемпионский титул, но и завоевать звание абсолютного чемпиона мира. Мы решили, что самый лучший вариант - сотрудничество с Хирном. Надеемся, что подписанный на три боя контракт - это всего лишь начало успешного сотрудничества", - заявил Паркер.