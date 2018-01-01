Переключиться на мобильную версию

Джозеф Паркер получил следующего соперника

Комментариев: 0
Экс-чемпион мира вернется на ринг уже в июне.
Джозеф Паркер получил следующего соперника

Бывший чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер подписал контракт с британским промоутером Эдди Хирном на 3 боя.

Первый поединок Паркера в рамках сотрудничества состоится 29 июня в США в андеркарде титульного боя Андраде – Сулецки. Соперником Паркера будет двукратный претендент на чемпионский титул Эрик Молина.

"Хиггинс, с которым мы работали 6 лет, останется частью моей команды. Теперь в роли менеджера. Наша цель не просто вернуть чемпионский титул, но и завоевать звание абсолютного чемпиона мира. Мы решили, что самый лучший вариант - сотрудничество с Хирном. Надеемся, что подписанный на три боя контракт - это всего лишь начало успешного сотрудничества", - заявил Паркер.

Поделись:
Теги: Джозеф Паркер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь