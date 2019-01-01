Уайлдер и Фьюри проведут реванш в следующем году

Деонтей Уайлдер встретится с Тайсоном Фьюри в 2020 году.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет реванш с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри в 2020 году, сообщат ESPN.

Других деталей не сообщается, помимо того, что ESPN планирует показать этот бой по платной системе PPV.

Напомним, что первый бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью.

Фьюри свой следующий бой проведет с Томом Шварцем 15 июня. А Уайлдер договорился о защите титула с Луисом Ортисом.