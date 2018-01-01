Хирн: Фьюри готов драться с Джошуа, но на каких условиях?

Промоутер считает финансовые запросы Тайсона несправедливыми.

Известный промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри согласен выйти на ринг с его подопечным. Об этом сообщает Behind The Gloves.

Со слов британского функционера, главной проблемой в организации этого поединка являются большие финансовые аппетиты Фьюри.

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"Конечно же Фьюри согласится драться с Джошуа. Но вопрос в том, на каких условиях? Он готов драться, но требует 50/50. Как по мне, здесь все просто, он - добровольный претендент, а Джошуа - чемпион. Я согласен, у него высокая рыночная стоимость, он хорош, и он даст бой. Поэтому мы и предложили ему 40%.

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Да, я считаю именно 40% справедливым и достойным предложением, ведь титулов у него нет. Но, увы, они мыслят иначе. Они не согласятся на бой с Джошуа до тех пор, пока не получат какого-то фантастического предложения. И это печально", - поделился Хирн.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Ранее Фьюри резко высказался о Джошуа, заявив что его яйца спрятаны в сумочке у Хирна.