Энди Руис: В поединке с Джошуа мне необходим нокаут

Американец считает, что бой против чемпиона будет сложным для обеих сторон.

Американский боксер Энди Руис рассказал о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Американец считает, что этот бой станет сложным для обладателя титулов и надеется отправить британца в нокаут. Об этом сообщает BadLeftHook.

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“Дайте мне поработать руками. Это будет весело, я отдамся на 100% и выиграю матч. Движение, скорость, давление - мне нужно комбинировать это все. Энтони никогда не бился с боксерами, которые прессинговали.

Я не знаю, каким образом он будет этому противостоять мне. Он высокий и классный боец. Я не скажу ничего плохого ему, но мои скорость и движение сделают поединок в любом случае сложным для него.

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Я понимаю, что мне необходим нокаут. Очень верю в то, что смогу его нокаутировать. Если не выйдет, то нужно будет работать руками и сочетать некоторые компоненты. Все противники Энтони были ниже, чем он.

Мне кажется, Карлос Такам невероятно показал себя в поединке с ним. Учитывая мои способности и скорость, я могу дать более интересный бой, чем он“, - заявил Руис.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Накануне этого поединка, спортсмены провели битву взглядов. Изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.