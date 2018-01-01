Джошуа потроллил Уайлдера: Может и мне провести реванш с Поветкиным?

Британец прокомментировал решение чемпиона WBC выйти на ринг с Ортисом.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в очередной раз высказался о том, что обладатель титула WBC в хэвивейт Деонтей Уайлдер принял решение провести реванш с Луисом Ортисом. Об этом сообщает Boxing Scene.

Непобежденный британец разочарован, что американский спортсмен отложил их объединительный поединок. Джошуа также решил подколоть Уайлдера, намекнув на реванш с Поветкиным.

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“Я даже представить себе не могу, что бы произошло, если бы я вдруг объявил о реванше с Александром Поветкиным, например. Думаю, на меня давят все же в разы больше, чем на остальных.

Но так тому и быть. Уайлдер принял решение. Я бы мог сделать точно так же, но не собираюсь. И еще одно. Если бы я выбрал реванш с Поветкиным, как бы у Уайлдера на такое отреагировали? Вот и я об этом задумался.

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Повторюсь, Уайлдер и Тайсон Фьюри меня опережают на 5-6 лет в профессионалах. Они намного раньше начали свою карьеру. И так уж получилось, что я учусь также и на решениях этих бойцов. Поэтому прошу не слишком меня критиковать, если следом я предпочту провести реванш с Поветкиным. Это просто будет моим ответом Уайлдеру“, - подколол американца Джошуа.

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После этих слов Энтони засмеялся, а его промоутер Эдди Хирн решил разрядить обстановку.

“Успокойтесь, Энтони шутит. Никакого реванша с Поветкиным не будет“, - сказал Хирн.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Накануне этого поединка, спортсмены провели битву взглядов. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Отметим, что Уайлдер проведет реванш с Ортисом. Промоутер Джошуа Хирн выразил свое недоумение организацией этого боя.