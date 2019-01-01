Кэмпбелл рассказал о секретах, которые помогут ему победить Ломаченко

Обязательный претендент на титул WBC считает, что ему по силам одолеть украинца.

Британский боксер, который является обязательным претендентом на чемпионство WBC в легком весе, Люк Кэмпбелл рассказал, как собирается победить обладателя титулов WBA и WBO Василия Ломаченко. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

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"Я знаю кто такой Ломаченко, так что в ринге встретятся олимпийский чемпион против чемпиона – большой поединок, объединительный бой и лучший победит лучшего.

Как победить Ломаченко? Просто нужно оставаться собой. Я большой, высокий, левша, с хорошими техникой, силой, скоростью, работой ног. Просто нужно наложить мои преимущества на него и, думаю, я могу побить его", - сказал Кэмпбелл.

Напомним, ранее WBC принял запрос Ломаченко на бой за вакантное чемпионство против Кэмпбелла и обязал представителей боксеров начать переговоры, которые договорились провести этот поединок 31 августа в Лондоне.

Также промоутер британца Эдди Хирн высказал несогласие с решением WBC назначить бой Ломаченко - Кэмпбелл.