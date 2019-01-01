Переключиться на мобильную версию

Ортис - Уайлдеру: Либо ты убьешь меня, либо я убью тебя

Комментариев: 0
Кубинец считает, что бой с американцем не дойдет до решения судей.
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса
Getty Images

Известный кубинский боксер Луис Ортис высказался о грядущем бое-реванше против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает Boxing Scene.

В первом их поединке американец одолел своего соперника техническим нокаутом в 10 раунде. Сейчас Ортис хочет доказать всем, что способен вырубить Уайлдера и стать новым обладателем мирового чемпионства.

Читай также: Хирн - о Уайлдере: Фанаты хотят увидеть его бой с Джошуа, а он будет драться с Ортисом

“Даже в других боях я всегда думал о реванше с Уайлдером. Бой может быть хоть завтра, и я уже на сто процентов готов.

В первом боя я выбросил 900 ударов, то теперь я собираюсь бросить в него вдвое больше. Я провел хороший бой до того момента, когда я отправил его в нокдаун в седьмом раунде. 

Теперь я буду лучше контролировать то, что происходит. Я ждал реванша, потому что я хочу избавиться от Уайлдера и показать, что я могу быть чемпионом мира.

Второй бой будет не хуже, чем первый. Я уже говорил ему однажды, и сейчас повторю: этот бой не дойдет до двенадцатого раунда. Либо ты убьешь меня, либо я убью тебя. Будет один исход“, - сказал Ортис.

Напомним, ранее Диллиан Уайт резко высказался об Ортисе, считая его слишком слабым для боя с Уайлдером. 

Поделись:
Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь