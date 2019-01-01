Ортис - Уайлдеру: Либо ты убьешь меня, либо я убью тебя

Кубинец считает, что бой с американцем не дойдет до решения судей.

Известный кубинский боксер Луис Ортис высказался о грядущем бое-реванше против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Об этом сообщает Boxing Scene.

В первом их поединке американец одолел своего соперника техническим нокаутом в 10 раунде. Сейчас Ортис хочет доказать всем, что способен вырубить Уайлдера и стать новым обладателем мирового чемпионства.

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“Даже в других боях я всегда думал о реванше с Уайлдером. Бой может быть хоть завтра, и я уже на сто процентов готов.

В первом боя я выбросил 900 ударов, то теперь я собираюсь бросить в него вдвое больше. Я провел хороший бой до того момента, когда я отправил его в нокдаун в седьмом раунде.

Теперь я буду лучше контролировать то, что происходит. Я ждал реванша, потому что я хочу избавиться от Уайлдера и показать, что я могу быть чемпионом мира.

Второй бой будет не хуже, чем первый. Я уже говорил ему однажды, и сейчас повторю: этот бой не дойдет до двенадцатого раунда. Либо ты убьешь меня, либо я убью тебя. Будет один исход“, - сказал Ортис.

Напомним, ранее Диллиан Уайт резко высказался об Ортисе, считая его слишком слабым для боя с Уайлдером.