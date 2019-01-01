Джошуа: Титул Уайлдера сменит владельца в ближайшее время

Британец хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжах.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер в скором времени потеряет свой пояс. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Для Уайлдера оставаться долго чемпионом мира - это миссия невыполнима. У него и раньше были тяжелые бои: Эрик Молина, Тайсон Фьюри, Луис Ортис. Но сейчас подходит то самое время, когда его титул вскоре сменит владельца“, - заявил Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Накануне этого поединка, спортсмены провели битву взглядов. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Отметим, что Уайлдер проведет реванш с Ортисом. Промоутер Джошуа Хирн выразил свое недоумение организацией этого боя.