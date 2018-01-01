Тренер Джошуа: Мы много работали и четыре недели держали Энтони взаперти

Наставник британского чемпиона прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против Энди Руиса.

Роберт МакКрэкен, тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, высказался относительно предстоящего боя своего подопечного с мексиканцем Энди Руисом.

Читай также: Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа

“Руис был лучшим из доступных соперников после того, как Миллер попался на допинге. Это будет сложное испытание для Энтони, и мы искали такого боксера, который сможет мотивировать Джошуа.

У Руиса хороший тренер, а сам он - боец мирового уровня и серьезный соперник. Энтони хочет драться с лучшими, и в данный момент Руис - лучший.

Читай также: Джошуа: Миллер должен был знать о последствиях, когда употреблял допинг

Джошуа полностью готов. Мы очень много работали и даже четыре недели держали Энтони взаперти. Уверены, что он покажет фантастическое выступление“, - сказал МакКрэкен на пресс-конференции.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.