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Тренер Джошуа: Мы много работали и четыре недели держали Энтони взаперти

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Наставник британского чемпиона прокомментировал предстоящий поединок своего подопечного против Энди Руиса.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Роберт МакКрэкен, тренер чемпиона мира в супертяжелом весе  по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, высказался относительно предстоящего боя своего подопечного с мексиканцем Энди Руисом.

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“Руис был лучшим из доступных соперников после того, как Миллер попался на допинге. Это будет сложное испытание для Энтони, и мы искали такого боксера, который сможет мотивировать Джошуа.

У Руиса хороший тренер, а сам он - боец мирового уровня и серьезный соперник. Энтони хочет драться с лучшими, и в данный момент Руис - лучший.

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Джошуа полностью готов. Мы очень много работали и даже четыре недели держали Энтони взаперти. Уверены, что он покажет фантастическое выступление“, - сказал МакКрэкен на пресс-конференции.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, Роберт Маккрэкен
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