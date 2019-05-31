Джошуа - Руис: видео битвы взглядов боксеров

В первый день лета боксеры проведут свой бой.

Энтони Джошуа и Энди Руис Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провел дуэль взглядов со своим соперником, чемпионом Северной Америки по версии NABF, мексиканцем Энди Руисом.

Вашему вниманию видео дуэли взглядов:

Поединок Энтони Джошуа против Энди Руиса состоится в ночь с 1-го по 2-е июня. Бой пройдет в Нью-Йорке (США). Впервые британский боксер проведет поединок в Америке.