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Джошуа - Руис: видео битвы взглядов боксеров

Комментариев: 1
В первый день лета боксеры проведут свой бой.

Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа провел дуэль взглядов со своим соперником, чемпионом Северной Америки по версии NABF, мексиканцем Энди Руисом.

Вашему вниманию видео дуэли взглядов:

Поединок Энтони Джошуа против Энди Руиса состоится в ночь с 1-го по 2-е июня. Бой пройдет в Нью-Йорке (США). Впервые британский боксер проведет поединок в Америке.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, дуэль взглядов, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vuigray_ili_ymri    31.05.2019, 11:18
Оценка:  0
vuigray_ili_ymri
мешок. нафик такой бой
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