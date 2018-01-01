Уайт: Уайлдер снова убегает от больших боев. Его следующий соперник - старый пенсионер

Диллиан считает, что чемпион WBC выбрал самый легкий поединок для себя.

Британский боксер, который находится на первом месте в рейтинге WBC, Диллиан Уайт раскритиковал Деонтея Уайлдера за то, что он в очередной раз избегает серьезных соперников, - сообщает Boxing Scene.

Следующим оппонентом чемпиона WBC в супертяжелом весе станет известный кубинский боксер Луис Ортис, однако Уайт считает его слишком слабым для Уайлдера, поэтому интриги в этом бою ждать не стоит.

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"Уайлдер снова избежал серьезного соперника. Если люди не верят, что он бежит от больших боев, то я не знаю, что им сказать. Он снова подерется с Луисом Ортисом, потому что он слабак. Это самый простой бой для него. Ортис – фальшивое пугало.

Существует миф, что старого Ортиса все избегают, но реальность такова, что он отверг несколько предложений выйти на ринг со мной. Я сочувствую Энтони Джошуа, ведь Ортис отказывается от боев и ждет, пока противник не устроит другой поединок, а затем говорит, что они избегают его.

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Он отклонил предложение на 7 миллионов долларов за бой с Джошуа. Я гарантирую, что он получит намного меньше за реванш против Уайлдера. Это не имеет смысла. Уайлдер уже избил его, и он знает, что на этот раз он побьет его еще быстрее. Какой вообще смысл снова драться со старым пенсионером?", – высказался Уайт.

Отметим, следующий бой Диллиан Уайт проведет с Оскаром Ривасом 20 июля на O2 Arena в Лондоне.

Напомним, ранее промоутер Джошуа, Хирн, также раскритиковал Уайлдера за выбор следующего соперника.