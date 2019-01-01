Хирн - о Уайлдере: Фанаты хотят увидеть его бой с Джошуа, а он будет драться с Ортисом

Промоутер недоволен решением американца в очередной раз отложить бой с Энтони.

Известный промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн прокомментировал следующий бой обладателя титула WBC в хэвивейт Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом. Функционер находится в недоумении, поскольку фанаты бокса хотят увидеть поединок американца с его подопечным. Об этом сообщает Sky Sports.

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“Какая-то неловкая ситуация, на самом деле. Джошуа же ясно сказал, что после Руиса его интересует только Уайлдер. И тут Уайлдер сразу заявляет, что договорился о реванше с Ортисом. Зачем драться с ним вместо Джошуа? Все это очень расстраивает.

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Джошуа и без того является главной фигурой в супертяжелом дивизионе, но весь мир все равно хочет увидеть этот бой. К сожалению, он не дает публике то, что она хочет. Даже не говорит об этом поединке. И это печально“, - сказал Хирн.

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Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Отметим, ранее Джошуа назвал Уайлдера своей следующей целью, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Также Джошуа высказался о причинах отказа Уайлдера боксировать с ним.