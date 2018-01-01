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Фьюри: Яйца Джошуа спрятаны в сумочке у Хирна

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Британец считает, что промоутер чемпиона является главной преградой перед их боем.
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о возможном бое против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейт Энтони Джошуа. Британец считает, что промоутер 29-летнего боксера мешает проведению их поединка и боится, что его подопечный проиграет. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Бой против Джошуа не произойдет, потому что ему нужны яйца, чтобы драться со мной, которых у него нет. Эдди Хирн владеет яйцами Джошуа, они в его сумочке. Если он станет настоящим мужчиной, пусть выходит на ринг против меня. Это прискорбно, но это реальность. Джошуа – большой кусок дерьма“, – сказал Фьюри.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что его не интересуют обязательные защиты титулов.

Отметим, Хирн сообщал, что Фьюри согласился на бой с Уайтом.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, бокс
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