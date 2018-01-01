Уайлдер против Ортиса: боксеры подписали контракт и проведут реванш

Точная дата и время поединка пока не сообщаются.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет свой следующий бой против известного кубинского боксера Луиса Ортиса. Это будет вторым поединком этих спортсменов. В первом бою Ортис потерпел поражение техническим нокаутом в 10 раунде.

“Уайлдер против Ортиса 2! Всем своим фанатам я хочу объявить, что Луис Ортис и я подписались на матч-реванш, дата и место которого будут объявлены в ближайшее время“, – написал Уайлдер на своей странице в Twitter.

Wilder v Ortiz II 🔥🔥🔥🔥🔥



To all my fans,

I want to announce that Luis Ortiz and I have signed for a rematch, with the date and site to be announced shortly.

All my controversial fights

Must get dealt with ASAP‼️#BombZquad pic.twitter.com/RZs7vLEhaj — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 28 мая 2019 г.

Известный журналист Майк Коппингер сообщает, что этот бой пройдет 28 сентября, однако официальной информации пока не появлялось.

Отметим, ранее Джошуа назвал Уайлдера своей следующей целью, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Также Джошуа высказался о причинах отказа Уайлдера боксировать с ним.