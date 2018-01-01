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Уайлдер против Ортиса: боксеры подписали контракт и проведут реванш

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Точная дата и время поединка пока не сообщаются.
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет свой следующий бой против известного кубинского боксера Луиса Ортиса. Это будет вторым поединком этих спортсменов. В первом бою Ортис потерпел поражение техническим нокаутом в 10 раунде.

“Уайлдер против Ортиса 2! Всем своим фанатам я хочу объявить, что Луис Ортис и я подписались на матч-реванш, дата и место которого будут объявлены в ближайшее время“, – написал Уайлдер на своей странице в Twitter.

Известный журналист Майк Коппингер сообщает, что этот бой пройдет 28 сентября, однако официальной информации пока не появлялось.

Отметим, ранее Джошуа назвал Уайлдера своей следующей целью, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Также Джошуа высказался о причинах отказа Уайлдера боксировать с ним.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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