Уайлдер против Ортиса: боксеры подписали контракт и проведут реванш

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет свой следующий бой против известного кубинского боксера Луиса Ортиса. Это будет вторым поединком этих спортсменов. В первом бою Ортис потерпел поражение техническим нокаутом в 10 раунде.

“Уайлдер против Ортиса 2! Всем своим фанатам я хочу объявить, что Луис Ортис и я подписались на матч-реванш, дата и место которого будут объявлены в ближайшее время“, – написал Уайлдер на своей странице в Twitter.

