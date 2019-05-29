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Головкин: Поединок с Альваресом обязательно состоится

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Казахстанский боксер хочет закончить противостояние с чемпионом.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин выразил увереность, что третий бой с Саулем Альваресом, который отобрал у него чемпионские пояса, состоится. Казахстанский спортсмен хочет завершить это противостояние победой.  Об этом сообщает BoxingScene.

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“Я уверен, что мой бой с Саулем обязательно состоится. Я очень хочу завершить эту серию победой. Возможна ли смена весовой категории? Я считаю, что все нужно делать постепенно.

Сначала необходимо провести поединок с Альваресом, а уже потом решать, переходить в другой вес или нет“, - заявил Головкин.

Напомним, следующий свой бой Головкин проведет против Роллса 8-го июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Гонщик  (аноним)  29.05.2019, 19:48
Оценка:  0
Гонщик
Альварес оба боя проиграл. В третьем бою. его нужно вырубать наглухо чтобы победить..
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