Головкин: Поединок с Альваресом обязательно состоится

Казахстанский боксер хочет закончить противостояние с чемпионом.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин выразил увереность, что третий бой с Саулем Альваресом, который отобрал у него чемпионские пояса, состоится. Казахстанский спортсмен хочет завершить это противостояние победой. Об этом сообщает BoxingScene.

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“Я уверен, что мой бой с Саулем обязательно состоится. Я очень хочу завершить эту серию победой. Возможна ли смена весовой категории? Я считаю, что все нужно делать постепенно.

Сначала необходимо провести поединок с Альваресом, а уже потом решать, переходить в другой вес или нет“, - заявил Головкин.

Напомним, следующий свой бой Головкин проведет против Роллса 8-го июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).