Валуев рассказал, почему его бой с Кличко не состоялся

Россиянин считает, что стороны не договорились о финансовых условиях.

Бывший российский боксер и экс-чемпион мира Николай Валуев рассказал о причинах несостоявшегося боя против легендарного украинского спортсмена Виталия Кличко. Об этом россиянин сообщил в интервью YouTube-каналу Какой-то парень.

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"Почему не состоялся поединок с Виталием Кличко? Не получилось договориться. На тот момент я уже мог выдвигать определенные условия. Но мы не договорились. Побеждая Кличко, я был бы на много боев вперед его рабом.

Меня это не мотивировало, но я был согласен даже на это. Но мне также хотелось, чтобы его менеджмент не лез ко мне в тренировочный лагерь и определенную сумму, за которую я был готов это терпеть. Но я не получил ни того, ни другого. Все это осталось на уровне недоговоренности", - заявил Валуев.

Напомним, ранее чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что Владимир Кличко должен вернуться на ринг и показать на что он способен.