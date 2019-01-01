Хирн: Усик - хороший соперник для Хантера

Британец высказался о возможных соперниках своего подопеченого.

Промоутер обладателя титула WBA International Майкла Хантера Эдди Хирн рассказал, с кем его подопечный может встретиться в следующем бою. Британский функционер считает, что хорошими соперниками для американца станут Александр Поветкин и Александр Усик. Об этом сообщает IFL TV.

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"Мне нужно организовать ему бой против топового претендента, и если он победит, тогда он окажется на пороге отборочного поединка или, возможно, боя против Энтони Джошуа, если он продолжит побеждать.

Есть три победы в супертяжелом весе - Баколе, Устинов и Мальдонадо. Сейчас настало время сделать шаг в топ-10 и попытаться получить бой с именитым соперником. Есть Джозеф Паркер и Александр Поветкин. Чарр встречается с Тревором Брайаном, так что это пока откладывается. Ему неважно, кто из них. Александр Усик - это хороший соперник для Хантера", – сказал Хирн.

Напомним, Хантер уже встречался на ринге с Усиком в тяжелой весовой категории, где потерпел поражение по единогласному решению судей.

Отметим, ранее Хантер выразил желание подраться с Джошуа или Уайтом.