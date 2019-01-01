Тайсон Фьюри согласился на бой с Диллианом Уайтом

Британские боксеры встретятся в поединке за бриллиантовый бояс WBC.

Промоутер первого боксера в рейтинге WBC Диллиана Уайта Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри согласился провести бой с его подопечным за бриллиантовый пояс WBC. Об этом сообщает Mirror.

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"Мы уже написали соответствующее письмо в WBC, в котором сообщается об отличной новости, что Тайсон Фьюри будет драться с Диллианом Уайтом.

После того как Уайт победит Риваса, он станет обязательным претендентом, во всяком случае мы просили об этом WBC, но Уайлдер может провести добровольную защиту, вероятно в сентябре или октябре. Поэтому Диллиан будет драться с Фьюри, а уже после победы в этом противостоянии он встретиться с Уайлдером", – сказал Хирн.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что его не интересуют обязательные защиты титулов.