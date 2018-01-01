Кличко: Нужно выходить из роли жертвы и занимать активную жизненную позицию

Легендарный украинский боксер поделился своим жизненным опытом.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко рассказал, как человеку добиться успеха и что для этого нужно делать. По словам экс-чемпиона мира, более опытные и успешные люди должны делиться своим опытом с молодежью. Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко.

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“Если сразу не удается достичь успеха, нужно тщательно проанализировать поражения. Результаты такого анализа дают возможность как можно лучше подготовиться к следующему вызову. Нужно выходить из роли жертвы и занимать активную жизненную позицию. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе, которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине.

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Тот, кто делится, не только помогает развиваться другим, но и делает лучше себе самому. Учителями стают только через учеников, благотворителями – через тех, кто принимает вашу помощь. Кроме того, для меня очевидно, что нужно делиться благом от собственного успеха с молодыми или менее успешными людьми“, - поделился Кличко.

Напомним, ранее чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа выразил свое уважение Владимиру Кличко.