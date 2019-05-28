Уайлдер не приедет на бой Джошуа: Хирн назвал возможные причины этого поступка

Промоутер считает, что американец не собирается выходить на ринг с его подопечным.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал отказ Уайлдера приехать на титульный поединок его подопечного против Энди Руиса. По мнению функционера, американец не планирует объединительный бой против Джошуа. Об этом сообщает Boxingnews24.

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“Я думаю, все потому, что Деонтей знает, что не будет драться с Джошуа. Или он просто не хочет этого боя, что в принципе одно и то же. В Мэдисоне на него свалится огромное давление. Мы, СМИ и болельщики не будут давать ему спуску. Но если он уже знает, что следующий бой проведет против Луиса Ортиса, тогда для него нет смысла присутствовать там. Хотя я все же надеюсь, что он придет.

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Что мы можем сделать? Мы хотим бой за абсолютное чемпионство, и я не знаю, как еще об этом сказать. Меня не волнует Уайлдер, нам нужно позаботиться о Энди Руисе. В эту субботу Британия захватит Мэдисон-сквер-гарден и Америка увидит Энтони Джошуа вживую. Меня заботит только Джошуа-Руис. Вот как только разберемся с этим, и Энтони добудет победу, так сразу продолжим прилагать все усилия для организации боя с Уайлдером“, - заявил Хирн.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Отметим, ранее Джошуа назвал Уайлдера своей следующей целью, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Также Джошуа высказался о причинах отказа Уайлдера боксировать с ним.