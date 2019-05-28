Джошуа: Кличко и Ломаченко заработали себе имя упорной работой, всегда их уважал

Непобежденный британец сравнил своего будущего соперника и украинских боксеров.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа резко высказался о своем следующем сопернике Энди Руисе. Британец считает, что претендент на его титулы слишком много разговаривает и ему нужно взять пример с Василия Ломаченко и Владимира Кличко.

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"Если Руис будет и дальше слишком много болтать перед боем – я сломаю ему челюсть и причиню столько боли, сколько он не получал за всю карьеру.

Если он хочет провести хороший поединок, то ему лучше начать уважительно ко мне относиться, тогда после боя мы пожмем руки, как это делают настоящие бойцы.

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Я всегда уважал таких боксеров, как Кличко и Ломаченко. Они заработали себе имя мастерством и упорной работой и никогда не оскорбляли своих соперников", - цитирует слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.