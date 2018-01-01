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Фьюри: Меня не интересуют обязательные защиты титулов

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Тайсон Фьюри рассказал, что ему не нужны пояса и он не смотрит на рейтинги.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что его не волнует то, что он не владеет титулом чемпиона мира.

"Меня совершенно не волнуют рейтинги. Например, Том Шварц находится выше меня. Это не имеет значения. Я – линейный чемпион. Это самый важный статус. Пояса мне не нужны. Что касается обязательных защит, то я никогда на такое не пойду. Меня это вообще не интересует.

Давайте вспомним ноябрь 2015 года. Тогда никто не сомневался, что Владимир Кличко – абсолютный чемпион мира. Но я надрал ему задницу и стал безоговорочным королем хэвивейта. Я очень усердно работал, скинул тонну жира. Теперь я наслаждаюсь тем, что делаю. Я держу себя в форме даже в те периоды, когда не боксирую. Сейчас я фактически проживают жизнь в рутине тренировочного лагеря", – заявил Фьюри.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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