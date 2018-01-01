Постол: Надеюсь вернуть чемпионский пояс, который у меня был

Виктор Постол рассказал о прошедшем бое и шансе вновь стать чемпионом.

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) в конце апреля в США в бою за право выйти на чемпиона по версии Совета победил француза Мохамеда Мимуна (21-3, 2 КО) и стал официальным претендентом на титул.

В интервью Luckypunch.net боксер рассказал о понтах француза перед поединком, желании его нокаутировать и значении звание официального претендента для него.

"Боем против Мимуна я доволен, мы знали, что он не нокаутер, такой, можно сказать, середнячок. Ни в коем случае не расслаблялись, настроились на бой и все получилось.

Он, кстати, накануне боя рассказывал, что побьет меня, ведь я типа старый, туда-сюда. На взвешивании он дерзко себя вел, показывал, что мне "кранты", но я не расслаблялся, ведь понимал, что это понты.

Я хотел выиграть нокаутом, но настраивал себя, что главное – показать хороший бокс. Я просто после победы над Маттиссе нокаутом, потом все время хотел выигрывать досрочно, а не получалось. Поэтому поставил себе задачу грамотно отбоксировать и выиграть бой. Не важно как – по очкам или досрочно, главное победа, ведь дальше можно было побороться за пояс чемпиона мира.

Я уже стою в очереди побоксировать с чемпионом. На сегодняшний день американец Реджис Прогрейс является "временным" чемпионом и шотландец Джош Тейлор является "серебряным" чемпионом WBC.

Они сейчас оба задействованы во Всемирной суперсерии и на полгода, как минимум выпадают, ведь они прошли в финал. И следующим оппонентом для Рамиреса являюсь я.

Я надеюсь, что бой состоится, для меня это шанс снова побороться за пояс чемпиона мира, вернуть этот пояс, который был у меня.

Я знаю Рамиреса, я с ним познакомился на Филиппинах, корда помогла спарринговать Пакьяо, он тоже был среди спарринг-партнеров. Мы целый месяц работали вместе, кушали, гуляли.

А позже, когда я через год прилетел в Америку на подготовку, встретил его в зале у Фредди Роуча, он тоже у него тренировался. Мы спарринговали вместе даже, поэтому могу сказать, что он – непростой парень, перспективный мексиканец, но боксировать можно", - рассказал Виктор Постол.