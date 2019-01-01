Переключиться на мобильную версию

Хирн: Хочу для Хантера повысить уровень оппозиции

Комментариев: 0
Промоутер задумал свести Хантера с Поветкиным, Паркером или Усиком.
Майкл Хантер
Майкл Хантер

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что американскому супертяжеловесу Майклу Хантеру пора повысить уровень оппозиции, чтобы в ближайшем будущем претендовать на бой с чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

"Мне нужно организовать ему бой против топового претендента, и если он победит, тогда он окажется на пороге отборочного поединка или, возможно, боя против Энтони Джошуа.

Есть три победы в супертяжелом весе - Баколе, Устинов и Мальдонадо. Сейчас настало время сделать шаг в топ-10 и попытаться получить бой с именитым соперником. Есть Джозеф Паркер и Александр Поветкин. Чарр встречается с Тревором Брайаном, так что это пока откладывается. Ему неважно, кто из них. Александр Усик - это хороший бой для Хантера", - сказал Хирн в интервью IFL TV.

Поделись:
Теги: Эдди Хирн, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь