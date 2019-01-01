Хирн: Хочу для Хантера повысить уровень оппозиции

Промоутер задумал свести Хантера с Поветкиным, Паркером или Усиком.

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что американскому супертяжеловесу Майклу Хантеру пора повысить уровень оппозиции, чтобы в ближайшем будущем претендовать на бой с чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

"Мне нужно организовать ему бой против топового претендента, и если он победит, тогда он окажется на пороге отборочного поединка или, возможно, боя против Энтони Джошуа.

Есть три победы в супертяжелом весе - Баколе, Устинов и Мальдонадо. Сейчас настало время сделать шаг в топ-10 и попытаться получить бой с именитым соперником. Есть Джозеф Паркер и Александр Поветкин. Чарр встречается с Тревором Брайаном, так что это пока откладывается. Ему неважно, кто из них. Александр Усик - это хороший бой для Хантера", - сказал Хирн в интервью IFL TV.