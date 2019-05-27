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Хирн: Сейчас главная проблема Джошуа - это Руис, а не Уайлдер

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Эдди сравнил мексиканца с Карлосом Такамом и Александром Поветкиным.
Хирн: Сейчас главная проблема Джошуа - это Руис, а не Уайлдер

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующий соперник его клиента Энди Руис может создать британцу проблемы.

"У Джошуа часто возникали проблемы с небольшими боксерами. Вспомните поединки с Карлосом Такамом и Александром Поветкиным. Энтони бывает сложно приспособиться к их стилю. А Руис еще и быстрее этих парней. Может быть, у него нет такого сильного удара, как у Поветкина, но он все равно может создать проблемы. Но лично мне Руис нравится. Он похож на Майка Тайсона. Энди Руис будет работать по корпусу, пытаться зацепить Джошуа хуками. Бой получится очень зрелищным.

Мгнигим интересном, когда Джошуа сразится с Деонтеем Уайлдером за звание абсолютного чемпиона мира. Но сейчас главная проблема Джошуа - это Руис, а не Деонтей. В супертяжах никогда нельзя расслабляться", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Ранее Джошуа назвал Уайлдера своей следующей целью, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, Эдди Хирн, Энди Руис
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  27.05.2019, 16:50
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ВоблаВологда
Руис похож на Майка Тайсона ? Херу нужно купить очки... Толстяк с пивным пузом скорее похож на кацапа Поветкина, а не на накачанного молодого Майка.
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