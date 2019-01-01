Джошуа: Карьеры Уайдлера и Фьюри идут на спад

Непобежденный британец считает, что откладывание боя против него ни к чему хорошему не приведет.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейт Деонтей Уайлдер и непобежденный британец Тайсон Фьюри не смогут в будущем стать лучше, чем они есть сейчас. Об этом сообщает Boxing Scene.

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"Карьеры Уайдлера и Фьюри идут на спад. Сколько они уже выступают на профессиональном ринге? Лет 10-11? Я делаю это только 5 лет. Сомневаюсь, что со временем Тайсон и Деонтей станут еще лучше.

Если они мне дают время для откладывания боя, то они делают хуже только себе, поскольку от этого выиграю только я. Я продолжаю учиться каждый день, работаю над своим совершенствованием", - заявил Джошуа.

Напомним, ранее Джошуа высказался о причинах отказа Уайлдера боксировать с ним.