Уайлдер: Бой с Уайтом будет, этого невозможно избежать

Деонтей считает, что сможет легко победить Диллиана.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о возможном бое с британским боксером Диллианом Уайтом, который многие годы находится на первом месте в рейтинге WBC, однако так и не получил свой шанс подраться за чемпионский пояс. Об этом сообщает ThaBoxingVoice.

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"Поединку с Диллианом быть, ведь если он будет и дальше побеждать, то этого невозможно будет избежать. Ну а когда это произойдет, то его ждет то же, что и Доминика Бризила. Будь осторожен со своими желаниями, молодой человек, так как ты можешь получить то, что хочешь", - заявил Уайлдер.

Напомним, ранее Джошуа высказался об отказе Уайлдера провести с ним бой.

Отметим, что Диллиан Уайт может встретиться в бою с Тайсоном Фьюри за бриллиантовый пояс WBC.