Джошуа высказался об отказе Уайлдера провести с ним бой

Непобежденный британец не может понять, почему Деонтей отверг предложение.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался об отказе обладателя титула WBC в хэвивейт Деонтея Уайлдера провести с ним объединительный поединок. По словам британца, он не понимает, почему американец отверг выгодный контракт на бой. Об этом сообщает The Telegraph.

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“Я провел в профессионалах в два раза меньше боев, чем Уайлдер. Если кому-то из нас и жаловаться на нехватку опыта или что-то такое, то точно не ему. Но я в любом случае не понимаю их стратегии.

Куда они движутся? Зачем отказываться от предложения, по которому ты заработаешь в два раза больше, чем получал ранее? И заметьте, то было реальное предложение, контракт от телеоператора, а не какие-то непонятные письма, которые мне Уайлдер присылал ранее.

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В контракте все было понятно: промежуточный бой, а затем поединок против меня. Да я бы все отдал, чтобы понять реальную причину его отказа. Тем более, что ранее он клялся о готовности выйти против меня на ринг. Ему мало денег? А сколько тогда он хочет?

Боксом управляет телевидение. Особенно круто, когда бойцы работают с разными платформами, но все равно договариваются об очной схватке. Понятное дело, риски очень высоки. Но, с другой стороны, победитель получает все - звание абсолютного чемпиона мира. Это в любом случае выигрышная ситуация“, - сказал Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Отметим, ранее Джошуа назвал Уайлдера своей следующей целью, поскольку хочет стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.