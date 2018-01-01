Хантер: Хочу устроить бой с Уайтом, если не получится сразиться с Джошуа

Американец рассказах о своих потенциальных соперниках.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер, после защиты пояса WBA International, высказался о своих планах на будущее. По словам 30-летнего спортсмена, он хочет встретиться на ринге с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Если устроить этот поединок не получится, то американец планирует подраться с первым номером рейтинга WBC Диллианом Уайтом. Об этом сообщает BoxingScene.

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“Я всего лишь пробовал использовать мои скорость и умения. Я понимал, что я лучше работаю ногами, чем Фабио и по этому пытался воспользоваться этим, чтобы произвести впечатление. Я выигрываю благодаря сердцу. Мы все здесь супертяжи, однако разница в том, что мое сердце больше, чем у остальных.

Теперь с радостью бы встретился с Энтони Джошуа, в любое время. Дайте мне любого противника, правда. Хочу биться с Джошуа в следующем матче. Это же денежная корова, и наш поединок легко устроить, ведь мы оба состоим в DAZN и в Matchroom. Если у меня не получится сразиться с Джошуа, тогда я бы провел следующий бой против Диллиана Уайта“, - заявил Хантер.

Напомним, ранее Джошуа выразил желание устроить объединительный бой с Уайлдером.

Отметим, что Диллиан Уайт может встретиться в бою с Тайсоном Фьюри за бриллиантовый пояс WBC.