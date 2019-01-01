Херринг победил Иту и завоевал титул чемпиона WBO

Джемейл отобрал пояс единогласным решением судей.

В Киссимми (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.

Обладатель пояса японец Масаюки Ито проиграл единогласным решением судей представителю США Джемейлу Херрингу.

Американец практически весь поединок выглядел предпочтительнее и держался уверенне своего соперника, что и выразилось в оценках судей - 118:110, 118:110 и 116:112.

В андеркарде боя экс-чемпион мира в легком весе Хосе Педраса, который является бывшим соперником Василия Ломаченко, победил Антонио Лосаду техническим нокаутом.