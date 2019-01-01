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Херринг победил Иту и завоевал титул чемпиона WBO

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Джемейл отобрал пояс единогласным решением судей.
Джеймел Херринг и Масаюки Ито
Джеймел Херринг и Масаюки Ито
Getty Images

В Киссимми (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.

Обладатель пояса японец Масаюки Ито проиграл единогласным решением судей представителю США Джемейлу Херрингу.

Американец практически весь поединок выглядел предпочтительнее и держался уверенне своего соперника, что и выразилось в оценках судей - 118:110, 118:110 и 116:112.

В андеркарде боя экс-чемпион мира в легком весе Хосе Педраса, который является бывшим соперником Василия Ломаченко, победил Антонио Лосаду техническим нокаутом.

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Теги: Джемейл Херринг, бокс, WBO
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