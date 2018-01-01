Хантер защитил чемпионский титул WBA, нокаутировав Мальдонадо
Бой был завершен во втором раунде.
Американский супертяжеловес Майкл Хантер защитил WBA International, победив бразильца Фабио Мальдонадо в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (Мэриленд, США).
Поединок был завершен во втором раунде после того, как Хантер отправил соперника дважды в нокдаун.
Стоит отметить, что это стало первым досрочным поражением Мальдонадо. За последние полгода бывший боец UFC потерпел поражение дважды, но оба они были нанесены ему решением судей.
Хантер одержал свою 17-ю победу в карьере при одном поражении.
Ранее американец заявил, что готов встретиться в ринге с чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.
Полная версия правил