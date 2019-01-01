Джошуа: Уайлдер - моя следующая цель, Уайт меня больше не интересует

Непобежденный британец хочет стать абсолютным чемпионом мира.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа выразил свое желание провести объединительный бой с обладателем титула WBC в хэвивейт Деонтеем Уайлдером. Также непобежденный британец заявил, что поединок с Диллианом Уайтом ему неинтересен. Об этом сообщает Sky Sports.

Читай также: Уайлдер: Джошуа вынужден провести со мной бой, невзирая на свой страх

“Мне больше не нужен Диллиан Уайт. Я хочу драться с Уайлдером, поскольку пояс принадлежит ему. После того как я разберусь с Энди Руисом-младшим, Деонтей станет моей следующей целью.

Читай также: Уайлдер - о бое с Джошуа: Фанаты получат то, чего хотят

У Уайта была возможность драться против меня 13 апреля. Он получил шанс завоевать титул, но решил пойти другим путем. Уайт хочет набить себе цену в бою против Оскара Риваса. Этот бой будет очень тяжелым, но Диллиан сможет победить. Благодаря этому он быстрее доберется до вершины супертяжелого дивизиона“, – сказал Джошуа.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 1-го июня на арене Madison Square Garden. Отметим, изначально в этот день британец должен был драться с Джарреллом Миллером, однако его поймали на использовании допинга.

Отметим, что Диллиан Уайт может встретиться с бою с Тайсоном Фьюри за бриллиантовый пояс WBC.