Хирн: Посмотрим, как Фьюри держит слово. Уайт готов выйти с ним на ринг

Промоутер согласился организовать бой Уайт - Фьюри.

Промоутер первого боксера в рейтинге WBC Диллиана Уайта Эдди Хирн высказался касательно возможного боя его подопечного против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Функционер заявил, что они сообщили Всемирному британскому совету о согласии организовать этот поединок. Об этом сообщает Boxingnews24.

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"Тайсон Фьюри сказал, что будет драться против Диллиана Уайта за бриллиантовый пояс WBC. Мы сообщили WBC, что согласны на этот бой. После поединка Уайта против Оскара Риваса WBC объявит бой Диллиана против Фьюри.

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После боя 15 июня Тайсон должен подтвердить, что он держит слово, и дать окончательное согласие на проведение поединка. Посмотрим, готов ли Фьюри выйти в ринг против Уайта. Думаю, что шансы в этом бою будут 50-50. Но последнее слово по поводу организации остается за Тайсоном. Уайт готов драться против него.

Меня лично не интересует бриллиантовый пояс. Для меня важно, чтобы состоялась встреча Уайт – Фьюри. Это будет великий бой", – сказал Хирн.

Напомним, ранее Уайт обвинил Фьюри в постоянном изменении своих решений и лжи.

Отметим, что сам Фьюри хочет подраться с Уайлдером.