Уайлдер: Бризил угрожал моей семье, в таких случаях всегда наступает ответственность

Американец не сожалеет о высказываниях, связанных с убийством соперника.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал заявление, что Всемирный боксерский совет планирует рассмотреть на заседании высказывания американца об убийстве соперника на ринге. Об этом сообщает Boxingnews24.

Читай также: Фьюри - Уайлдеру: Бомжара, приходи на кулачную драку, и я выбью из тебя все дерьмо

По мнению непобежденного боксера, он начал защищать свою семью, которую оскорблял Бризил, поэтому извиняться за свои слова он не собирается.

“Не сожалею ни о чем, что я сказал до боя с Бризилом. Мои действия говорят намного больше, чем слова. Это бокс. Это драка. Если люди не могут выдержать атмосферу бокса, то им нужно выбрать другой вид спорта.

Читай также: Уайлдер: Все мужчины меня боятся, поскольку не хотят быть опозоренными

Я всегда серьезно отношусь к тому, что говорю и делаю. В противном случае, я не был бы чемпионом. У меня и Доминика Бризила была история вне ринга. Он угрожал моей семье. В таких случаях всегда наступает ответственность за ваши действия. Поэтому я начал угрожать ему в ответ. Я защищал свою семью, я делаю это всегда.

Читай также: Уайлдер - о бое с Джошуа: Фанаты получат то, чего хотят

Когда я что-то говорю, люди очень бурно реагируют. В мире есть слишком чувствительные люди, но их немного. Мне очень сложно с ними. Конечно, слова могут ранить, но я не беспокоюсь, кто и как их воспринимает. Меня не волнует, кто и что думает, говорит или чувствует. Все только и хотят увидеть, что я буду говорить и делать дальше“, – сказал Уайлдер.

Напомним, в последнем поединке Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде, защитив чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.