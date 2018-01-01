Хирн: Хэйни готов выйти на ринг с Ломаченко

Промоутер лестно отозвался о своем юном подопечном.

Промоутер 20-летнего легковеса Девина Хэйни, Эдди Хирн, не упустил возможности похвалить своего подопечного. Британский функционер считает, что его клиент готов выйти на ринг с лучшими боксерами легкого дивизиона. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Хэйни - отличный боксер. Знаете, что меня в нем вдохновило? Желание драться на равных с лучшими боксерами своего веса. Он хотел провести встречу с Абдулаевым за звание претендента на пояс WBC, но тот бой сорвался.

Потом Девин выразил желание драться против Теофимо Лопеса. Этот парень готов выходить на большие бои, хотя он еще очень молод. Лопес, Ломаченко, Кэмпбелл. Девин готов драться с любым из них“, - заявил Хирн.

Следующий свой бой молодой американец проведет 25 мая против Антонио Морана.

Напомним, недавно Хэйни высказывал свое желание провести бой с Ломаченко.

Также отметим, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания) за вакантный пояс WBC в легком весе, от которого отказался Гарсия.