Роуч: Уверен, что Пакьяо уничтожит Турмана

Наставник филиппинца считает своего подопечного гораздо быстрее американца.

Известный тренер обладателя титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, поделился своими ожиданиями и прогнозами на бой своего подопечного против чемпион мира по версии WBA Кита Турмана.

Также Фредди выделил главные сильные стороны филиппинца, которые помогут одолеть его соперника

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“Я уверен, что Пакьяо уничтожит Турмана. Кит неплохой боксер, но у него много недостатков. Да, он немного умеет двигаться в ринге, у него неплохой удар, но этого мало для того, что драться на одном уровне с Пакьяо. Мэнни гораздо быстрее. У него лучше реакция и он увереннее стоит на ногах. Посмотрим, как все пройдет.

Какую роль я исполняю в штабе Мэнни? Я тот, кто заправляет всем тренировочным процессом“, - цитирует Роуча Boxing Scene.

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Напомним, ранее Пакьяо заявил, что ему нравится быть аутсайдером в своих боях.

Бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля и будет показан на телеканале FOX.

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.