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Роуч: Уверен, что Пакьяо уничтожит Турмана

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Наставник филиппинца считает своего подопечного гораздо быстрее американца.
Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч
Getty Images

Известный тренер обладателя титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, поделился своими ожиданиями и прогнозами на бой своего подопечного против чемпион мира по версии WBA Кита Турмана. 

Также Фредди выделил главные сильные стороны филиппинца, которые помогут одолеть его соперника   

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“Я уверен, что Пакьяо уничтожит Турмана. Кит неплохой боксер, но у него много недостатков. Да, он немного умеет двигаться в ринге, у него неплохой удар, но этого мало для того, что драться на одном уровне с Пакьяо. Мэнни гораздо быстрее. У него лучше реакция и он увереннее стоит на ногах. Посмотрим, как все пройдет.

Какую роль я исполняю в штабе Мэнни? Я тот, кто заправляет всем тренировочным процессом“, - цитирует Роуча Boxing Scene.

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Напомним, ранее Пакьяо заявил, что ему нравится быть аутсайдером в своих боях.

Бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля и будет показан на телеканале FOX. 

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Кит Турман, Фредди Роуч, бокс
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