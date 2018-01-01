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Фьюри - Уайлдеру: Бомжара, приходи на кулачную драку, и я выбью из тебя все дерьмо

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Британский супертяжеловес резко высказался о чемпионе WBC.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейт Деонтей Уайлдер ничего не имеет при себе, кроме сильного удара. После этого британский спортсмен решил высказать об американце все, что думает и пригласить на бесплатный кулачный бой на Таймс-сквер, Нью-Йорк. Об этом сообщает TMZ Sports.

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“Уайлдер - это бомжара. У него есть только сильный удар и все. Как я говорил, Уайлдер - это большой шут, и он работает на меня. Это все, что он из себя представляет. Он большой шутливый бомжара. Можете поставить этот хэштег в любом месте, в любое время, где угодно. Если мы встретимся снова, я обещаю, что он будет видеть звезды.

Деонтей Уайлдер, по**си мои яйца. Если ты имеешь что-то против, су*а, приди и подерись со мной. Если у тебя есть, что сказать, приди повидаться со мной. Я устрою тебе бесплатную кулачную драку сегодня вечером на Таймс-сквер, где выбью из тебя все дерьмо.

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Мне все равно, где пройдет наш реванш. Мне нужна только честная игра, остальное меня не волнует“, - заявил Фьюри.

Напомним, в последнем поединке Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде, защитив чемпионский титул WBC в супертяжелом весе. Смотри также видео нокаута в поединке Уайлдер - Бризил.

Ранее сообщалось, что реванш Фьюри - Уайлдер может пройти в начале 2020 года.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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