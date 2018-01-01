Пакьяо: Мейвезер боится проводить со мной реванш

Филиппинец считает поражение в первом бою с Флойдом несправедливым решением.

Обладателя титула WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо заявил, что хочет провести реванш с непобедимым американским боксером Флойдом Мейвезером. Филиппинец считает, что 42-летний спортсмен не хочет встретиться с ним еще раз из-за страха проиграть. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Для меня важно, чтобы состоялся второй бой с Флойдом. Фанаты до сих пор сомневаются, кто выиграл поединок. Я считаю, что заслужил тогда победу, но судьи решили иначе. Реванш нужен для того, чтобы снять все вопросы.

Почему Флойд не соглашается? Я считаю, что он просто боится проводить реванш. Он продолжит избегать меня и тогда, когда я уничтожу Турмана в июле. Но я все-таки надеюсь, что Мейвезер согласится на бой“, - сказал Пакьяо.

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Напомним, первый бой между Пакьяо и Мейвезера состоялся 2 мая 2015 года и завершился победой Флойда единогласным решением судей.

Бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля и будет показан на телеканале FOX.

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.