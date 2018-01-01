Уайлдер: Джошуа вынужден провести со мной бой, невзирая на свой страх

Американец считает, что Энтони готов выйти с ним на ринг, чтобы избавиться от давления общественности.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал о возможном объединительном бое против обладателя поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. По мнению американца, непобежденный британец боится его, однако вынужден провести поединок с Уайлдером из-за давления болельщиков. Об этом сообщает Boxing Scene.

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“Я слышал много всякого, но многие все же сходятся на том, что Джошуа действительно хочет нашей встречи в ринге. Они говорят, да, он этого сильно хочет. Невзирая на свой страх или какие-либо другие чувства, которые он там испытывает, Джошуа жаждет нашего боя. И дело здесь в том, что он ощущает на себе большое давление. С бойцами такое постоянно.

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Как я уже говорил, ты можешь быть промоутером или менеджером, и все в таком духе, однако ты не будешь подниматься в ринг. Это делает боксер. И мы не хотим быть окруженными негативной энергией, потому что это сильно мешает подготовке к бою. А потому Джошуа хочет избавиться от того груза, что на него повесила общественность“, – сказал Уайлдер.

Ранее стало известно, сколько Уайлдер хочет получить за бой с Джошуа.

Также сообщалось, что Уайлдер и Джошуа могут провести сразу два поединка.